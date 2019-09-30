Москвич подавился салом и умер

Погибший жил в одной квартире с сыном и его девушкой. Вечером глава семьи решил поужинать в своей комнате и заодно посмотреть телевизор. Большой кусок сала вместе с другими закусками он поставил на стол.

Сын с девушкой в этот момент находились в соседней комнате, но услышав, что с хозяином квартиры что-то не так, бросились к нему. Когда они забежали в комнату, то увидели, что мужчина лежит на полу, хрипит и задыхается. Выяснилось, что заглотил большой и непрожеванный кусок сала, который перекрыл дыхательные пути.

Молодые люди тут же вызвали медицинскую бригаду и пока те ехали, по инструкции диспетчера пытались достать кусок сала из горла.

Все осложнялось тем, что в комнате перегорела лампочка, поэтому действовать приходилось в темноте. Прибывшие на место врачи при свете фонарика и настольной лампы смогли достать кусок сала. Но, к сожалению, пациент уже скончался от удушья.