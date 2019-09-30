  • Москвич подавился салом и умер

    30 сентября 2019, 19:33

    Анатолий Минкин

    Кусок сала стал смертельным для 56-летнего жителя дома на Профсоюзной улице в Москве. Родные пытались вытащить застрявший кусок, но безуспешно. Подробности происшествия рассказал «Московский комсомолец».
    Москвич подавился салом и умер

    Погибший жил в одной квартире с сыном и его девушкой. Вечером глава семьи решил поужинать в своей комнате и заодно посмотреть телевизор. Большой кусок сала вместе с другими закусками он поставил на стол.

    Сын с девушкой в этот момент находились в соседней комнате, но услышав, что с хозяином квартиры что-то не так, бросились к нему. Когда они забежали в комнату, то увидели, что мужчина лежит на полу, хрипит и задыхается. Выяснилось, что заглотил большой и непрожеванный кусок сала, который перекрыл дыхательные пути.

    Молодые люди тут же вызвали медицинскую бригаду и пока те ехали, по инструкции диспетчера пытались достать кусок сала из горла.

    Все осложнялось тем, что в комнате перегорела лампочка, поэтому действовать приходилось в темноте. Прибывшие на место врачи при свете фонарика и настольной лампы смогли достать кусок сала. Но, к сожалению, пациент уже скончался от удушья.