Москвич нашел скрипку Страдивари, когда убирался в квартире

Житель Москвы Юрий Курносов обнаружил скрипку Страдивари конца XVII века. Он нашел ее, когда приехал в Тульскую область, чтобы убраться в квартире умершей тети.

Об этом сообщил РЕН ТВ.

Житель Москвы Юрий Курносов нашел скрипку Страдивари в квартире своей умершей тети, которая жила в Тульской области. Племянник приехал туда в ее день рождения — женщине могло было исполниться 90 лет. Курносов убирался в квартире, когда нашел скрипку без струн. Он осмотрел ее и увидел внутри фамилию Страдивари.

Мужчина рассказал, что скрипка раньше принадлежала его дяде, который уже обращался в Большой театр с просьбой установить подлинность инструмента. Специалисты в тот раз подтвердили, что скрипку действительно изготовили в мастерской Страдивари — его сделали ученики мастера примерно в 1690 году. Всего в мире существует около 20-30 таких музыкальных инструментов.

Скрипичный мастер Борис Горшков оценил подлинность скрипки. Он заявил, что этикетка с фамилией Страдивари не может ни о чем говорить. Немецкие мануфактуры весь XIX век делали инструменты по моделям знаменитых мастеров и вклеивали внутрь этикетки с фамилиями.

Курносов отметил, что скрипка находится не в идеальном состоянии — у нее не хватает одного колка и нет струн. Мужчина планирует отдать скрипку в мастерскую для реставрации и первичной оценки.