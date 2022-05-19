Власти Москвы, КамАЗ и Минпромторг планируют привлечь к производству автомобилей «Москвич» китайский автопром, такую информацию сообщили «Известия» со ссылкой на два источника на рынке. Переговоры идут с JAC Motors, FAW, BYD и другими брендами.

Автоплатформы этих производителей могут лечь в основу будущего «Москвича», сообщило издание. Если переговоры не увенчаются успехом, КамАЗ займется производством самостоятельно. Однако это удлинит процесс выпуска первых автомобилей, так как у производителя нет своих сертифицированных моделей в легковом сегменте.

Глубокая локализация на заводе невозможна, так как нет мощностей для производства комплектующих. И на начальном этапе загрузку предприятию могут обеспечить иностранные партнеры, поставляя машкомплекты.

На заводе сейчас демонтируют часть сварочного цеха, ее перенесут в Тольятти на «АвтоВАЗ». Переговоры с потенциальными китайскими партнерами планируется завершить в течение двух недель, пока происходит переоформление документов после ухода с российского рынка Renault.

В Минпромторге изданию сообщили, что концепция производства на «Москвиче» будет представлена в ближайшее время правительством Москвы совместно с КамАЗом.