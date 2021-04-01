Москвич Марк Цукерберг не пришел в суд по заявлению о банкротстве

Москвич Марк Эллиот Цукерберг до смены данных был Юрием Шишлянниковым. Он попросил суд признать себя банкротом, но не пришел на заседание. Слушание перенесли на конец апреля.

Цукерберг 1 апреля не явился на заседание арбитражного суда Москвы, сообщило РИА «Новости». Суд должен был рассмотреть заявление мужчины о признании его банкротом. В итоге заседание перенесли на 23 апреля.

В середине февраля журналисты сообщили, что столичный арбитражный суд принял заявление от Марка Цукерберга. Мужчина, которого раньше звали Юрий Шишлянников, попросил признать себя банкротом. При этом никаких подробностей о заявлении и личности мужчины не сообщалось.

Позже Telegram-канал Mash уточнил, что речь идет об уроженце Украины. Шишлянников родился в селе Вельтенском недалеко от Херсона. После переезда в Москву он получил гражданство и сменил имя. Мужчина взял кредиты для открытия бизнеса, но свое дело не принесло ожидаемых результатов. Чтобы решить вопрос с долгами, Цукерберг подал заявление на банкротство.