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    01 апреля 2021, 21:43

    Москвич Марк Цукерберг не пришел в суд по заявлению о банкротстве

    Дарья Бунякова

    Москвич Марк Эллиот Цукерберг до смены данных был Юрием Шишлянниковым. Он попросил суд признать себя банкротом, но не пришел на заседание. Слушание перенесли на конец апреля.

    Москвич Марк Цукерберг не пришел в суд по заявлению о банкротстве

    Цукерберг 1 апреля не явился на заседание арбитражного суда Москвы, сообщило РИА «Новости». Суд должен был рассмотреть заявление мужчины о признании его банкротом. В итоге заседание перенесли на 23 апреля.

    В середине февраля журналисты сообщили, что столичный арбитражный суд принял заявление от Марка Цукерберга. Мужчина, которого раньше звали Юрий Шишлянников, попросил признать себя банкротом. При этом никаких подробностей о заявлении и личности мужчины не сообщалось.

    Позже Telegram-канал Mash уточнил, что речь идет об уроженце Украины. Шишлянников родился в селе Вельтенском недалеко от Херсона. После переезда в Москву он получил гражданство и сменил имя. Мужчина взял кредиты для открытия бизнеса, но свое дело не принесло ожидаемых результатов. Чтобы решить вопрос с долгами, Цукерберг подал заявление на банкротство.