Москвич избил пьяную жену, чтобы она смогла пойти на работу. Видео

В центре Москвы мужчина избил свою жену, которая перебрала на корпоративе. Так он пытался привести женщину в чувства, ведь завтра ей нужно было на работу.

Очевидцы сняли весь процесс «воспитания» и опубликовали в Сети. Кадрами уже заинтересовались полицейские, сообщили «360» в столичном главке МВД.

«Полиция изучает информацию, размещенную в сети Интернет», — подчеркнули в ведомстве.

На видео мужчина ведет свою спутницу под руки, потом она падает на асфальт. Супруг хватает ее за волосы, бросает на бордюр и несколько раз бьет по лицу. Происходит все на Таганской улице.

В описании к ролику указано, что мужчина тоже был пьян. Он заявил, что им с женой нужно еще добраться до дома — в Подольск. А женщине необходимо завтра выходить на работу.

В Екатеринбурге семимесячный ребенок пострадал от рук пьяного отца. Младенец плакал, а мужчине и его собутыльникам крик только мешал.