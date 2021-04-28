Москвич из мести окатил девушку из лужи. Она сделала это первой

Видео самой удачной мести появилось в соцсетях. Водитель окатил девушку из лужи после того, как сам оказался обрызганным.

На кадрах, опубликованных на странице moscowsos, сначала можно увидеть, как обрызгали мужчину. Девушка проехала мимом него на скорости на светлом автомобиле.

Видимо, мужчина не смог проглотить обиду. Сел за руль собственного автомобиля и пустился в погоню. Видно, как он следил за парковкой девушки. Дождавшись нужного момента, он проехал мимо нее по огромной луже так, что девушка тоже оказалась обрызгана.

Свою выходку водитель сопроводил громким смехом. Потом он вернулся к девушке и сделал ей замечание.