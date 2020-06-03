Москвич 2 месяца был в коме и только сейчас узнал о коронавирусе

Пациент ЦКБ управделами президента стал чуть ли не последним, кто узнал о распространении коронавируса в России. Мужчина впал в кому еще в марте и очнулся, когда Москва миновала пик эпидемии.

Житель столицы поступил в ЦКБ 6 марта, рассказал РИА «Новости» нейрохирург Андрей Реутов. Его успешно, хоть и экстренно, прооперировали. Но почти через неделю пациент впал в кому, и его перевели в реанимацию.

«Потом у него была диагностирована двусторонняя пневмония, которую необходимо было лечить. Даже подозревали коронавирус, но все результаты давали отрицательный результат», — пояснил лечащий врач.

По словам жены москвича, на момент болезни супруга о коронавирусе они просто слышали. В начале марта стало известно о первых заболевших россиянах на борту Diamond Princess и одном соотечественнике в Италии. О нескольких подтвержденных случаях COVID-19 все узнали как раз 6 марта.

«И самый пиковый период в Москве его фактически не было», — заметила женщина.

Мужчина пришел в себя спустя пять недель. Ни близкие, ни врачи, ни сиделки о коронавирусе ему не рассказывали: не хотели лишний раз волновать. В итоге вопросы москвич задал сам.

«Он сам <…> подошел к двери моего кабинета, постучал и сказал: „Можно с вами поговорить? У меня очень много вопросов. Что происходит в мире? И где моя жена?“» — поделился Реутов. Врач и жена описали мужчине ситуацию, которая его поразила. Ужаса и паники у жителя столицы не было: возможно, потому что рост заболеваемости снизился.

Сейчас супругам разрешили видеться. Москвич восстанавливается после перенесенной комы, и семья надеется на его скорую реабилитацию.