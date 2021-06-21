Москве предрекли рекордную жару

В ближайшие четыре дня показатели температуры воздуха в Москве могут оказаться рекордными. В последний раз жара была настолько сильной 120 лет назад, когда термометры показали 34,7 градуса.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пояснил ТАСС, что столицу ждет субтропическая жара. Последний раз аналогичный зной был в 1901 году.

«30-градусный зной будет только нарастать с температурным фоном на 13-15 градусов выше климатической нормы. Он продержится до конца текущей недели», — предупредил Тишковец.

Со вторника и до пятницы столбики термометров, по мнению синоптика, поднимутся до рекордной отметки в 33-36 градусов.

«Может быть также установлен новый рекорд — максимум всего июня, который держится с далекого 1901 года, с температурой воздуха 34,7 градуса», — предположил Тишковец.

Чуть более прохладно станет только на следующей неделе. Но вместе с этим в город придут ливневые дожди, грозы и, возможно, ураган.

Тишковец посоветовал москвичам перед выходными убрать машины от деревьев и неустойчивых конструкций. Мероприятия на открытом воздухе лучше не планировать, а детей — не пускать на прогулки.