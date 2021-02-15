Московским сугробам не хватило сантиметра, чтобы побить рекорд по высоте

После сильнейшего снегопада высота сугробов в Москве составила 59 сантиметров. Это второй за всю историю наблюдений результат.

Снегопад обрушился на столицу 12 и 13 февраля. Уже к утру субботы в Москве выпало более 60% месячной нормы осадков. Высота сугробов достигла 59 сантиметров, по области — до 72. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Отныне 17,6 миллиметра — это новый рекорд по количеству выпавших осадков 13 февраля, и чуть-чуть не дотянули до рекорда по высоте снега: один сантиметр. Рекордное значение было 60 сантиметров, а утром сегодня рейка показала 59 сантиметров», — сказал Вильфанд.

О приближающейся весне москвичам в этом году приходится только мечтать. В Гидрометцентре объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальных морозов. В ночь на 16 февраля в столичном регионе столбик термометра опустится до отметки в -26 градусов.