Парижское лето пообещал Москве климатолог

В Москве из-за глобального потепления постепенно установится европейская погода. В ближайшие 30 лет средняя температура в столице в среднем будет выше нуля.

Уже сейчас климатологи наблюдают в Москве повышение средней температуры зимой на 3-3,5 градуса. Как рассказал «Ленте.ру» заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов, влияние Атлантики, которая создает теплый климат в Европе, будет усиливаться на европейской части России.

«В ближайшие 30 лет еще потеплеет градуса на четыре, а то и на пять. Уже сейчас среднеянварские температуры — это где-то -5 градусов. Буквально 20-30 лет, и в Москве температура зимой будет в среднем выше нуля», — отметил Семенов.

В будущем в столицы зима будет более мягкой, а лето более теплым. При этом лето не будет жарким, температура будет расти медленнее, чем зимой. По словам климатолога, погода в столице через 20 лет можно сравнить с парижской. Большинству населения понравятся эти изменения.

В этом году, по прогнозу климатолога, лето на европейской территории и в западной части России будет не экстремально жарким, но теплее, чем обычно.