«Москва.ру»: началась реконструкция пруда на Воробьевых горах | 360°

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«Москва.ру»: началась реконструкция пруда на Воробьевых горах

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В Москве запустили реконструкцию пруда у дворца Пионеров на Воробьевых горах. Об этом сообщил сайт «Москва.ру» со ссылкой на пресс-службу городского хозяйства столицы.

Специалисты приведут в порядок береговую полосу, отремонтируют водосбросное сооружение, высадят 10 тысяч водных растений, а также очистят пруд от иловых отложений.

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Работы по благоустройству будут завершены к середине 2023 года.

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