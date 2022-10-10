«Москва.ру»: началась реконструкция пруда на Воробьевых горах | 360°

Общество 10 октября 2022, 15:11 Поделиться Telegram

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Viber «Москва.ру»: началась реконструкция пруда на Воробьевых горах

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В Москве запустили реконструкцию пруда у дворца Пионеров на Воробьевых горах. Об этом сообщил сайт «Москва.ру» со ссылкой на пресс-службу городского хозяйства столицы.

Специалисты приведут в порядок береговую полосу, отремонтируют водосбросное сооружение, высадят 10 тысяч водных растений, а также очистят пруд от иловых отложений.

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Работы по благоустройству будут завершены к середине 2023 года.

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