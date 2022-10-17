«Москвариум» провел финал конкурса «Рисуем вместе с Комус» | 360°

Общество 17 октября 2022, 19:10 «Москвариум» провел финал конкурса «Рисуем вместе с Комус»

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В Москве состоялся праздничный финал Всероссийского творческого конкурса «Рисуем вместе с Комус». На этот раз организаторы приготовили участникам квест, мастер-классы по лепке, рисованию и изготовлению карандашей, а также шоу-программу.

Сам конкурс стартовал в марте. Принять участие в нем могли россияне возрастом от четырех лет. От них принимались различные рисунки, поделки, видеоролики, фото и графические работы. По словам начальника отдела рекламы «Комус» Анны Липилиной, в этом году в российской столице прошел уже 12-й сезон конкурса. За это время он разросся до масштабов Всероссийского.

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«Мы его организовали в 2010 году, начинали, как небольшой проект для Москвы и Московской области, принимали на тот момент не более 300-400 детей. А сейчас у нас огромный всероссийский проект, который объединяет творческих детей, с этого года еще и взрослых», — отметила она.

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В этом году в конкурсе приняло участие рекордное количество человек — порядка 10 тысяч. Работа каждого из них прошла через конкурсный отбор. В жюри сидели деятели культуры, спортсмены и олимпийские чемпионы.

«В этом году я заняла третье место в категории „лучший рисунок“. Я рада, потому что люблю рисовать, это мое хобби, и я благодарна „Комус“ за то что они поддерживают творческое направление и развитие детей», — рассказала победительница конкурса Полина Бурчакова.

Первые четыре тысячи участников получили подарок от «Комус». Всего в конкурсе было 60 победителей. В этом году в состязании участвовали люди со всей страны и ближнего зарубежья, а те, кто не смог приехать в столицу на награждение, получили награду в родном городе.