Общество 14 марта 2024, 11:04 «Москва24»: бри и камамбер могут исчезнуть навсегда из-за угрозы уничтожения грибка, применяемого при их производстве

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Существование полюбившихся всему миру сыров бри и камамбер сейчас находится под угрозой исчезновения из-за уязвимости грибков Penicillium camemberti, которые используются при их производстве. Об этом сообщила «Москва24».

Дело в том, что Penicillium camemberti относится к виду так называемых несовершенных грибов. Искуственно выведенные, они не размножаются самостоятельно, а только посредством клонирования. Таким образом, если какая-то болезнь атакует грибок, то он просто исчезнет по всему миру.

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В настоящее время ученые озадачены вопросом выведения нового вида, который был бы более стойким и жизнеспособным, но при этом подходил для производства камамбера и бри.

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