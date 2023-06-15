Общество 15 июня 2023, 16:50 Москва заключила пятилетнее соглашение о сотрудничестве с четырьмя регионами Москва заключила на ПМЭФ пятилетнее соглашение о сотрудничестве с четырьмя регионами РИА «Новости»

Читать 360tv в

Москва заключила на ПМЭФ-2023 соглашение о сотрудничестве с Кабардино-Балкарией, Республикой Калмыкия, Омской и Орловской областями, сообщил ТАСС.

Программу пятилетнего сотрудничества столицы с регионами подготовили на основе предыдущих соглашений. В новых документах оговаривается развитие межрегиональной экономической интеграции и укрепление связей в таких сферах, как транспорт, промышленность, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм, спорт и других.

Реклама

Ранее Москва и Сбербанк заключили соглашение о сотрудничестве в сфере устойчивого развития.