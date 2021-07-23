Москва выставит на торги по программе «Рубль за метр» два исторических здания в ЦАО

Москва сдаст в аренду на торгах каретный сарай городской усадьбы Лепехиных и комплекс Фряновской шерстопрядильной мануфактуры Залогиных. Это объекты культурного наследия. Они находятся в Таганском районе. Арендаторам потребуется привести их в порядок за пять лет.

Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Он объяснил, что это программа «Один рубль за квадратный метр в год».

Она действует в Москве с 2012-го. Победители аукционов получают в аренду на 49 лет объекты культурного наследия, пришедшие в ветхое состояние. Их задача — улучшить облик.

Особенности соглашения

Изначально соглашение между городом и арендаторами заключается по ставке, определенной на торгах. В течение пяти лет инвесторы должны провести реставрацию и восстановление. Делать это потребуется строго по правилам Мосгорнаследия.

После этого начинает действовать льготная арендная ставка — один рубль за квадратный метр площади.

За девять лет работы этой программы на городских торгах реализовали 32 памятника архитектуры. И 20 из них уже отреставрировали, а на остальных работы еще проводят Владимир Ефимов.

По его словам, в августе инвесторы смогут арендовать два объекта культурного наследия, которые сегодня находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в реставрации.

«Это здания городской усадьбы Лепехиных и Фряновской шерстопрядильной мануфактуры Залогиных. Принять участие в аукционе могут любые физические или юридические лица, в том числе индивидуальные предприниматели», — сообщил Ефимов.

Усадьба находится по адресу: Андроньевская площадь, дом №4, строение 3, недалеко от станции метро «Римская».

А мануфактура располагается по адресу: Воронцовская улица, дом № 19А, строение 2, рядом со станцией метро «Марксистская».

«Стартовый размер годовой арендной платы за объект на Андроньевской площади составляет 1,97 миллиона рублей в год из расчета 11,5 тысячи рублей за квадратный метр. А начальная арендная ставка одного квадратного метра здания на Воронцовской улице равна 12,4 тысячи рублей в год, или 12,5 миллиона рублей за весь объект», — сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Узнать более подробную информацию о выставленных на торги объектах можно при оформлении электронной подписки на портале www.investmoscow.ru — в разделе «Личный кабинет».

Консультации по вопросам, связанным с проведением торгов, доступны по номеру +7 (499) 652-60-25 и электронной почте investcons-tender@mos.ru.