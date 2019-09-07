Москва встретит День города без дождей

Погода в Москве в День города будет по-летнему теплой и без осадков. Воздух прогреется до +22…+24 градуса, по области термометры покажут +19…+24 градуса. В столице будет переменная облачность, без существенных осадков. На день рождения города подует северный ветер со скоростью один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

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Москва отмечает День города ежегодно в первые выходные сентября. В 2019 году они выпали на 7 и 8 сентября. Город отпразднует 872-летие. Для жителей и гостей столицы подготовили карнавальное шествие, концерты, театральные постановки и спортивные мероприятия.

Главная тема праздника — 80-летие ВДНХ. Именно в этом парке пройдет торжественное открытие Дня города. А центральная площадка развернется на Тверской улице, которую на два праздничных дня освободят от машин.