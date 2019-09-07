  • Москва встретит День города без дождей

    07 сентября 2019, 11:30

    Алена Макаренко

    Праздничные выходные в столице будут по-настоящему летними. Поэтому москвичи могут не волноваться, что пришли на День города, не прихватив зонтик. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
    Москва встретит День города без дождей

    Погода в Москве в День города будет по-летнему теплой и без осадков. Воздух прогреется до +22…+24 градуса, по области термометры покажут +19…+24 градуса. В столице будет переменная облачность, без существенных осадков. На день рождения города подует северный ветер со скоростью один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.

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    Москва отмечает День города ежегодно в первые выходные сентября. В 2019 году они выпали на 7 и 8 сентября. Город отпразднует 872-летие. Для жителей и гостей столицы подготовили карнавальное шествие, концерты, театральные постановки и спортивные мероприятия.

    Главная тема праздника — 80-летие ВДНХ. Именно в этом парке пройдет торжественное открытие Дня города. А центральная площадка развернется на Тверской улице, которую на два праздничных дня освободят от машин.