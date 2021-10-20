Москва встала в 9-балльных пробках из-за первого снега

Из-за первого снегопада в Москве начались заторы на дорогах. Пробки достигали девяти баллов, увеличилось число дорожно-транспортных происшествий.

Трафик сильно замедлился из-за непогоды вечером 20 октября. По данным сервиса «Яндекс.Карты», столичные улицы стояли в девятибалльных пробках.

Чуть позже ситуация несколько улучшилась, загруженность дорог снизилась до отметки семь баллов.

Источник фото: «Яндекс.Карты»

О снегопаде в Москве предупреждали синоптики. В некоторых районах города с неба сыпалась мелкая крупа, в других — летели крупные хлопья.

Снег с дождем и сильный ветер в Москву пришли вместе с тепловым фронтом.