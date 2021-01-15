Москва вслед за Подмосковьем заявила о передвижных пунктах вакцинации

В Москве решили открыть выездные пункты вакцинации от коронавируса. У Подмосковья аналогичный опыт уже есть: пункты появились в Домодедове, их продолжат распространять по региону.

С 20 января первые шесть мобильных пунктов начнут работу в «Геликон-Опере», ГУМе, «Депо» и торговых центрах. Об этом заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова, слова которой привело РИА «Новости».

«Сейчас крайне важно, чтобы пройти вакцинацию против коронавируса могло как можно большее число людей», — сказала она.

Выездные пункты городские власти решили организовать для того, чтобы сделать процесс вакцинации удобнее.

«Они будут работать во флагманском офисе „Мои Документы“ ЦАО, ГУМе, „Геликон-Опере“, фудмолле „Депо“ и нескольких торговых центрах», — уточнила вице-мэр.

Живущим рядом с указанными точками москвичам придет SMS-уведомление с информацией о новых пунктах и времени их работы. Горожан просят по возможности приходить на прививку небольшими группами — семьей, с коллегами или друзьями.

Связано это с тем, напомнила Ракова, что вакцина находится в замороженном состоянии по пять доз. При таких условиях было бы удобнее размораживать препарат.

Мобильная вакцинация в Подмосковье будет работать так же, как и во время прививочной кампании от гриппа.