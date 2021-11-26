Москва возобновит проведение новогодних уличных фестивалей и ярмарок

В этом году на московских улицах снова будут проводить новогодние фестивали и ярмарки. Власти города также решили открыть катки. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал мэр столицы Сергей Собянин

«Мы уже приняли решение: все фестивали будем проводить. Проводить в режиме торговли, инсталляций. <…> Город сегодня уже украшается, будут работать катки, будут работать шале, новогодняя торговля. Все будет работать», — приводит агентство слова градоначальника.

Собянин добавил, что концерты и другие праздничные мероприятия в помещениях пройдут, если позволит эпидемическая ситуация.

Новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество» проводят в Москве уже несколько лет. В последний раз он состоялся с 13 декабря 2019 года по 31 января 2020 года. В прошлом году все мероприятия в его рамках отменили из-за пандемии коронавируса.

В последние дни обстановка с коронавирусом в столице начала постепенно стабилизироваться после осенней вспышки. По данным оперштаба, за все время пандемии московские медики выявили 1 930 050 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 33 727.