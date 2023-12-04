Общество 04 декабря 2023, 19:13 Москва вошла в рейтинг самых «зеленых» городов среди стран БРИКC Москва возглавила рейтинг городов БРИКС по развитию «зеленых» зон Freepik

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Москва стали лидером среди городов стран БРИКС по зонам зеленых пространств. Об этом сообщила старший аналитик Московского урбанистического форума (МУФ) Маргарита Коровина.

Она объяснила, что такая тенденция связана с большим количеством природных территорий в административных границах городов. Кроме того, по ее словам, особенное внимание уделяют тем районам, где ведут озеленение.

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«Оно проходит преимущественно в местах, которые по разным причинам нагреваются больше, чем остальные», — добавила Коровина.

Аналитик подчеркнула, что масштабная застройка в городах и наличие промышленных территорий, безусловно, развивают экономику городов и страны, однако это также существенно влияет на экологию и климат.

Аналитический центр МУФ определял качество городского развития зеленых зон в странах БРИКС вместе с коллегами из фонда «Росконгресс» и МГУ имени М. В. Ломоносова. Такую экспертизу назвали «Оценка урбанизации городов БРИКС» и посвятили ее устойчивому развитию экологии.

Эксперты с помощью индекса NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) вычисляли и сравнивали два показателя: долю площади, на которой находится здоровая растительность города, а также долю деревьев в озеленении.

Ранее стало известно, что масштабный проект озеленения запланировали для крыш пяти небоскребов на западе Москвы.