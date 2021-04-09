Москва вошла в число регионов-лидеров по удаленной работе

В России удаленно работают свыше трех миллионов человек, и интерес регионов к такому виду занятости растет. Наибольшее распространение он получил в Москве, Санкт-Петербурге и Свердловской области.

В удаленном режиме трудятся около 6% от общего числа всех работников, рассказали газете «Известия» в Минтруде. Число дистанционных вакансий в столице в апреле выросло на 33%, по сравнению с декабрем 2020-го.

Такой формат занятости привлекателен для работодателей по нескольким причинам: производственные издержки снижаются, на аренде офиса и оплате коммунальных платежей можно сэкономить, а география найма сотрудников, в том числе и высококвалифицированных, растет.

Благодаря «дистанционке» сами работники тоже избегают многих ежедневных расходов — не платят за транспорт, ланчи и не тратятся на офисную одежду. Больше времени остается и на семью.

Минус тоже есть: случаются рассинхронизация работы и проблемы коммуникации, задачи распределять непросто, как и оценить KPI сотрудников. Однако удаленка все равно остается в тренде и будет развиваться, предположили в Госдуме, в целом ряде отраслей.

Из-за растущих опасений насчет коронавируса, отметили во ВЦИОМ, процесс выхода с удаленной работы пока поставлен на паузу.