Москва вошла в число регионов-лидеров по максимальному уровню зарплат

В нескольких регионах России каждый десятый работник получает зарплату от 100 тысяч рублей и выше. В шести из них такие суммы зарабатывает каждый пятый. В среднем по стране уровень заработной платы варьируется от 20 до 52 тысяч.

В числе регионов-лидеров оказались 11 субъектов Российской Федерации. Результаты проведенного исследования опубликовало РИА «Новости».

Первое место по доле высоких зарплат стала Чукотка — там 100 тысяч рублей зарабатывают почти треть — 32% — работников. На втором оказался Ямало-Ненецкий автономный округ, который в прошлом году возглавлял рейтинг. Здесь доля высокоплачиваемых работников составила 31,7% — почти на 5% больше, чем годом ранее. Москва заняла третье место с результатом 27,4%. В топ-5 вошли Магаданская область и Ненецкий автономный округ, где высокооплачиваемыми являются более четверти работников.

Шестой стала Сахалинская область (21% работников с зарплатами в 100 тысяч и более). В первую десятку вошли Якутия с результатом в 17,7%, Камчатский край (17,5%), Ханты-Мансийский автономный округ (17,2%) и Санкт-Петербург, где показатель равен всего 12,5%. Мурманская область немного уступила Северной столице и заняла 11-ю строку с показателем в 12,4%.

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В 44 российских регионах доля высокооплачиваемых работников составила 2,5% и ниже. В конце списка — Кабардино-Балкария, Калмыкия, Мордовия, Дагестан, Псковская, Ивановская и Орловская области.

В России, отметили эксперты, наблюдается существенная разница между тем, сколько получают высокооплачиваемые специалисты, и доходами работников с низкими зарплатами. Еще больше она ощутима в других странах с аналогичной экономической моделью. Доходы россиян в первую очередь отличаются из-за региональной дифференциации.

При составлении рейтинга как основной показатель специалисты взяли долю работников, которые получают на руки 100 и более тысяч в месяц. Кроме того, в расчет бралась и доля низких зарплат в субъекте (15 и менее тысяч). Учли при составлении рейтинга и диапазон самых распространенных заработных плат в регионе.

В среднем по России, как показало исследование, работник может рассчитывать на сумму от 20 до 52 тысяч рублей в качестве ежемесячной заработной платы. Около половины всех трудоустроенных россиян получают зарплату именно в этих пределах.