Москва вошла топ рейтинга привлекательных городов для студентов QS

Москва вошла в список 25 привлекательных городов для студентов. Рейтинг составила британская компания Quacquarelli Symonds. Столица попала в топ впервые с начала выхода рейтинга. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москва стала 25-й в рейтинге самых привлекательных городов для студентов компании QS Quacquarelli Symonds Best Student Cities, международного аналитического агентства в области высшего образования. Столица поднялась на девять позиций — с 34-го места, которое занимала в 2019 году. Сейчас Москва делит свое место с Пекином.

«Рейтинг QS Best Student Cities позволяет получить четкое представление о планах и предпочтениях как будущих, так и бывших студентов: при формировании рейтинга учитываются ответы более 95 тысяч студентов по всему миру. За последние пять лет Москва продемонстрировала серьезный рост на 18 позиций. Сейчас российская столица в рейтинге выше, чем такие города, как Лос-Анджелес, Барселона или Шанхай», — уточнил Ефимов.

Благодаря результатам рейтинга студенты и абитуриенты могут сравнить 115 самых популярных центров студенческой жизни по расположению в городе университетов с высоким качеством образования и активности работодателей. Также среди критериев рейтингирования — доступность образования и отзывы самих студентов.

Списки, которые составляет компания QS Quacquarelli Symonds, считаются одними из самых престижных в мире. В рейтинг Best Student Cities включают города с населением более 250 тысяч человек. В оцениваемых городах должно быть не меньше двух университетов, которые есть в последнем рейтинге QS World University Rankings.

В начала списка располагаются города с высокой долей иностранных студентов, востребованностью выпускников, приемлемой стоимостью обучения и жизни, положительными отзывами об опыте студенческой жизни. О критериях рассказали в Аналитическом центре Москвы. При составлении рейтинга также учитывают оценку безопасности, уровень жизни и степень глобализации.

«В этом году на улучшение позиции Москвы значительно повлиял рост в группе показателей, отражающей концентрацию университетов мирового уровня в городе. В ней Москва поднялась на семь позиций, заняв третье место в мире. Кроме того, столица улучшила свое положение на 24 строчки в группе показателей „Активность работодателей“, заняв 14-е место в мире, что отражает наличие отличных карьерных возможностей для выпускников московских вузов», — пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

Лидером среди столичных университетов стал Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Он входит в топ-100 вузов по версии QS World University Rankings с 2018 года.

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» вошла в топ-50 молодых университетов по версии QS, заняв 31-е место. Также в 2021 году в рейтинг QS World University Rankings впервые вошел Московский городской педагогический университет.

«Вхождение Московского городского педагогического университета в мировой рейтинг QS World University Rankings связано с развитием вуза именно как „университета для города“. Активное вовлечение во многие столичные мегапроекты, такие как „Московская электронная школа“, „Московское долголетие“, работа с городскими сообществами, развитие цифровой дидактики и сервисов для столицы, — все это часть стратегии развития МГПУ. И такая стратегия становится реальной именно в таком мегаполисе, как Москва», — подчеркнул заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Александр Тверской.

Всего в рейтинг лучших студенческих городов мира QS Best Student Cities вошли пять российских городов. В список включили Казань, Санкт- Петербург, Томск и Новосибирск.