Москва вернулась в лидеры по числу заболевших ковидом

За последние 24 часа в России выявили 21 119 случаев COVID-19 в 85 регионах. Наибольший прирост зафиксирован в Москве.

Из новых случаев у 1660 не было симптомов ковида. Самые высокие показатели по заболеваемости у Москвы (1798), Санкт-Петербурга (1526) и Московской области (1342). С учетом последних данных с начала пандемии выявили 10 458 271 случай заражения коронавирусом.

За сутки скончались 932 пациента с коронавирусом. Больше всего в Москве (70), Санкт-Петербурге (59) и Подмосковье (49). Всего в России 307 022 жертвы ковида.

Выздоровели за сутки 42 776 человек. Больше всего врачи выписали пациентов в Санкт-Петербурге (2729), Москве (2653) и Иркутской области (2195). Всего с начала пандемии успешно болезнь побороли 9 380 223 человека.

По информации Роспотребнадзора, с начала пандемии в России сделали свыше 239,5 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции опустился до 0,89.

Замдиректора МНИИЭМ имени Габричевского при Роспотребнадзоре Татьяна Руженцова предупредила, что из-за повышенной заразности «омикрон» становится особенно опасен в транспорте и торговых центрах.