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    14 января 2021, 18:43

    Москва вернется к обычной жизни в мае, если жители будут прививаться

    Алена Макаренко

    Если москвичи будут прививаться, вернуться к нормальной жизни удастся в мае. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 24» выступил мэр столицы Сергей Собянин.

    При этом снижение числа заболевших может начаться раньше.

    «Мой прогноз был май. <…> Я уверен, что само снижение заболеваемости произойдет раньше, <…>, возможно, в конце января — в феврале мы увидим более стабильную динамику снижения заболеваемости. Но чтобы уже совсем себя уверенно чувствовать — я думаю, что это май», — заявил Собянин

    Кроме того, власти Москвы думают над смягчением ряда ограничений через неделю. На окончательное решение повлияет эпидемическая обстановка в городе.

    Собянин объяснил, почему все коронавирусные ограничения продлеваются на неделю. Специалисты-эпидемиологи полагают, что за это время удастся понять, как в Москве складывается ситуация с коронавирусом.

    «Если не произойдет ухудшения и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений», — заявил Собянин.

    Для этого необходимо, чтобы каждый горожанин был «максимально осторожным». Предприятия и организации должны «скрупулезно выполнять» предписания санитарных врачей, а обычные граждане — соблюдать социальную дистанцию и надевать маски.

    «И не откладывайте решение о вакцинации. Чем быстрее мы сформируем коллективную защиту от вируса, тем быстрее город вернется к обычной жизни», — добавил Собянин.

    Помимо этого, в Москве разрабатывается система послаблений для переболевших COVID-19.

    Ранее мэр продлил до 21 января в городе ограничения по коронавирусу. Только ученики 1–11-х классов смогут вернуться в школы с 18 января.