Москва вернется к обычной жизни в мае, если жители будут прививаться

При этом снижение числа заболевших может начаться раньше.

«Мой прогноз был май. <…> Я уверен, что само снижение заболеваемости произойдет раньше, <…>, возможно, в конце января — в феврале мы увидим более стабильную динамику снижения заболеваемости. Но чтобы уже совсем себя уверенно чувствовать — я думаю, что это май», — заявил Собянин

Кроме того, власти Москвы думают над смягчением ряда ограничений через неделю. На окончательное решение повлияет эпидемическая обстановка в городе.

Собянин объяснил, почему все коронавирусные ограничения продлеваются на неделю. Специалисты-эпидемиологи полагают, что за это время удастся понять, как в Москве складывается ситуация с коронавирусом.

«Если не произойдет ухудшения и стабилизация нынешнего уровня заболеваемости приобретет устойчивый характер, мы рассмотрим возможность смягчения еще ряда ограничений», — заявил Собянин.

Для этого необходимо, чтобы каждый горожанин был «максимально осторожным». Предприятия и организации должны «скрупулезно выполнять» предписания санитарных врачей, а обычные граждане — соблюдать социальную дистанцию и надевать маски.

«И не откладывайте решение о вакцинации. Чем быстрее мы сформируем коллективную защиту от вируса, тем быстрее город вернется к обычной жизни», — добавил Собянин.

Помимо этого, в Москве разрабатывается система послаблений для переболевших COVID-19.

Ранее мэр продлил до 21 января в городе ограничения по коронавирусу. Только ученики 1–11-х классов смогут вернуться в школы с 18 января.