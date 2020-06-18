Москва вернет на плановую помощь еще три тысячи ковидных коек

Еще три тысячи коек, перепрофилированных под лечение COVID-19, вернут для оказания плановой помощи в Москве. Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Москва продолжает борьбу с COVID, многие клиники продолжают работать, хотя мы практически каждую неделю принимаем решения о выводе из ковидной системы одну за другой клиник», — объявил Сергей Собянин журналистам, его цитирует РИА «Новости».

По словам Собянина, буквально сегодня под плановую помощь решили вернуть еще три тысячи коечных мест.

Столичные власти сообщали о возврате к нормальной работе госпиталя на Шаболовке, клинических больниц им. Плетнева, им. Мухина, им. Демихова, им. Давыдовского, им. Жадкевича и № 31, госпиталей для ветеранов войн № 1, 2 и 3.

За последние сутки в Москве выявили чуть больше тысячи случаев заражения коронавирусом. Всего с начала эпидемии число заболевших COVID-19 в столице превысило 210 тысяч человек.

Благодаря снижению числа новых случаев в Москве стали отменять ограничения. Столица сейчас находится на втором этапе отмены. 23 июня в столице откроют стационарные рестораны и кафе, фитнес-центры.

Собянин объявил, что возврат к нормальной жизни продлится больше двух месяцев, передает «Царьград».