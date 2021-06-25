Москва вошла в топ мировых столиц по объему экспорта

Москва заняла четвертое место в рейтинге мировых столиц по объему экспорта. Ее обогнали лишь Лондон, Нью-Йорк и Париж. Об этом эксперты РЭУ имени Плеханова сообщили в докладе «Промышленный экспорт Москвы».

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Производители из Москвы поставляют свою продукцию 178 странам. В первую очередь Китаю, Великобритании, США, Белоруссии и Казахстану.

В прошлом году промышленный экспорт российской столицы вырос на 31%. Почти треть составили высокотехнологичные товары.

Опережающими темпами растет несырьевой неэнергетический экспорт. За последние пять лет его объем увеличился вдвое — с 19 до почти 40 миллиардов долларов.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в столице предусмотрены меры, направленные на поддержку экспорта.

Город оказывает предприятиям различную поддержку, что позволяет промышленникам не только вкладывать дополнительные средства в производство, но и выходить на новые рынки. В прошлом году мы ввели инвестиционный налоговый вычет, которым могут воспользоваться активно инвестирующие промышленные компании Владимир Ефимов.

В 2020-м столица впервые выдала льготные займы от Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства по программе «Экспорт».

«Введен и отдельный продукт „Экспорт АПК“», — добавил Ефимов.

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На основе конкретных потребностей промышленников специалисты центра «Моспром» анализируют целевые рынки, занимаются поиском контрагентов, проводят переговоры с потенциальными иностранными покупателями.

Пандемия внесла коррективы в эту работу, однако мы быстро сориентировались и перевели основную активность в онлайн Владимир Ефимов.

В итоге, по его словам, за прошлый год провели 20 бизнес-миссий в странах ближнего зарубежья, Ближнего Востока, в Северной Африке, Европе и Латинской Америке.

Сегодня Москва обеспечивает 40% российского экспорта и является пионером среди регионов по созданию необходимой инфраструктуры, позволяющей предприятиям выпускать новую качественную продукцию.

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Принятые правительством Москвы меры поддержки бизнеса позволили значительно повысить устойчивость столичной экономики к внешним санкциям по сравнению с 2016 годом, когда экспортные показатели города были значительно ниже.

«Для нас стало удивительным результатом, что в условиях пандемии и трудном для экономики 2020 году промышленный экспорт Москвы показал положительный тренд. Мы связываем это с активным участием правительства Москвы в решении внутренних проблем экспортеров», — сообщила заведующая кафедрой национальной и региональной экономики РЭУ имени Плеханова Галина Гагарина.

По мнению экспертов РЭУ, столичные предприятия могут успешно создавать и экспортировать продукцию даже в условиях дальнейшего санкционного давления.

По базовому сценарию прогноза, в 2025 году объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы составит 47,9 миллиарда рублей, что на 21% выше уровня прошлого года.