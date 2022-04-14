В Пентагоне заявили о движении крейсера «Москва» в Севастополь

У США нет информации о том, что именно стало причиной пожара на крейсере «Москва», но есть данные, что корабль находится на плаву и своим ходом добирается до Севастополя. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Мы не знаем точно, что там произошло <…> По нашим оценкам, корабль способен прокладывать путь самостоятельно, что он и делает», — сказал он в комментарии CNN.

По его словам, в Пентагоне полагают, что крейсер, вероятно, прибудет в Севастополь, а там встанет на ремонт.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что крейсер «Москва» сохраняет плавучесть, в результате пожара основное ракетное вооружение корабля не пострадало. Экипаж крейсера эвакуировали на находящиеся в районе корабли Черноморского флота. Причины возгорания на крейсере устанавливаются. О происшествии проинформировали президента РФ Владимира Путина.

Крейсер «Москва» ввели в эксплуатацию в 1983 году. В 2015 году корабль возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ РФ в Средиземном море и своими средствами ПВО прикрывал российскую авиабазу Хмеймим.