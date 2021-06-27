Москва в пятый раз побила антирекорд по суточной смертности от коронавируса

Максимальная суточная смертность от коронавируса в пятый раз зафиксирована в Москве. За последние 24 часа в столице умерли 114 пациентов с ковидом.

Статистику опубликовал оперштаб по контролю ситуации с коронавирусом. За минувшие сутки в Москве выявили 6723 случая заражения. Это на 1743 меньше показателя, который опубликовали 26 июня.

Но уровень летальных исходов снова показал рекордные значения. За сутки умерли 114 пациентов. Это пятый максимум суточной смертности в столице с начала пандемии. Последний раз такой антирекорд зафиксировали 25 июня. Тогда от коронавируса скончались 98 человек с коронавирусом.

В оперштабе добавили, что в больницы за минувшие сутки были доставлены 1761 человек. На ИВЛ находится 731 человек. Еще 4018 пациентов полностью выздоровели. Таким образом, общее число людей, которых вылечили от ковида в Москве с начала пандемии, составило 1 143 858.

На фоне роста заболеваемости власти столицы ввели обязательную удаленку для 30% сотрудников. Исключение делается для вакцинированных. Помимо это, сотрудники общепита, транспорта, бытовых услуг и других должны будут сделать прививку в обязательном порядке. Компании, занятые в этих сферах, обязали привить не менее 60% работников.