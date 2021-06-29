Москва утвердила антикризисные меры для ресторанов и кафе

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет мер для поддержки кафе и ресторанов. Им дадут отсрочку по уплате аренды, а также льготные кредиты. Об этом сообщило РИА «Новости».

Программа льготных кредитов для владельцев кафе и ресторанов в Москве будет продлена до конца года.

Столичные предприятия общепита при этом включат в программу предоставления субсидий малому и среднему бизнесу.

Собянин ранее призвал жителей Москвы беречь здоровье и не откладывать вакцинацию от коронавируса. А накануне в столице перестали пускать в рестораны и кафе тех, у кого нет прививки, антител или отрицательного результата ПЦР-теста. Вместе с тем стартовала вакцинация трудовых мигрантов. Для них прививка не бесплатная, она стоит 1300 рублей — это цена за один укол «Спутником Лайт». Но оплачивать услугу придется работодателю.

В Москве уже заработал кол-центр по вопросам QR-кодов, необходимых для посещения кафе и ресторанов.