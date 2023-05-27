Общество 27 мая 2023, 14:24 Москва станет городом детства в начале июня Собянин: ко Дню защиты детей в Москве подготовили обширную программу пресс-служба ВДНХ / Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве подготовили масштабную программу ко Дню защиты детей. Маленьких жителей столицы ждут концерты, фестивали, анимационные шоу и мастер-классы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр города Сергей Собянин.

В столичных парках и культурных центрах 1 июня организуют игровые зоны и творческие мастерские, пройдут показы мультфильмов и советских кинолент.

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Главной площадкой станет ВДНХ, где в Зеленом театре выступят звезды классической сцены вместе с юными артистами. На Главной и Центральной аллеях пройдут цирковые и анимационные шоу, выступления духовых оркестров и ансамблей.

Особое внимание организаторы праздничных мероприятий уделили 110-летию со дня рождения Сергея Михалкова.

На Цветном бульваре пройдут шествия сказочных персонажей и тематические мастер-классы.

В выходные, 3 и 4 июня, на семи площадках столичного парка Горького состоится детский фестиваль искусств «Небо».

Всего к Международному дню защиты детей столичные учреждения культуры подготовили почти 250 мероприятий, большинство из которых можно посетить бесплатно, некоторые — по предварительной записи.

Ранее жителей Подмосковья пригласили на благотворительный детский фестиваль 1 июня в «Крокус Сити Холл»