Москва стала умным устойчивым городом

«Город традиционно входит в число самых технологичных мегаполисов мира, и сертификат U4SSC в очередной раз подтверждает статус Москвы как умного города. Это еще один знак признания со стороны международных экспертов», — заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Понятие «умный устойчивый город» появилось в 2015 году. Оно означает инновационный город, который использует информационные и коммуникационные технологии, чтобы улучшить жизнь своих жителей.