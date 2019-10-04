Москва стала умным устойчивым городом
Столица получила сертификат об успешной реализации международных ключевых показателей эффективности для умных устойчивых городов. Награждение прошло во время Green Standards Week в Валенсии. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».
«Город традиционно входит в число самых технологичных мегаполисов мира, и сертификат U4SSC в очередной раз подтверждает статус Москвы как умного города. Это еще один знак признания со стороны международных экспертов», — заявил министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Понятие «умный устойчивый город» появилось в 2015 году. Оно означает инновационный город, который использует информационные и коммуникационные технологии, чтобы улучшить жизнь своих жителей.