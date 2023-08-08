Общество 08 августа 2023, 11:46 Москва стала лидером по продажам обручальных колец «Газета.Ru»: Москва заняла первое место по продажам обручальных колец © Fotolia / Tobilander

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Москва заняла первое место в «обручальном индексе» среди городов России, составленным ювелирным брендом Sokolov. Результаты исследования опубликовало издание «Газета.Ru».

Индекс рассчитывался по количеству свадебных колец, купленных на тысячу жителей города. В столице этот показатель оказался равен 3.

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Большинство москвичей (более 66%) предпочло украшения из золота. Средняя цена обручальных колец в Москве составила 11 877 рублей. Таким образом, столица заняла третье место по среднему чеку среди регионов. Пик продаж пришелся на июнь.

Ранее сообщалось о том, что «сельские» свадьбы на фермах стали модными в Подмосковье. Количество таких церемоний выросло на 25%.