08 августа 2023, 11:46
Москва стала лидером по продажам обручальных колец
«Газета.Ru»: Москва заняла первое место по продажам обручальных колец
Москва заняла первое место в «обручальном индексе» среди городов России, составленным ювелирным брендом Sokolov. Результаты исследования опубликовало издание «Газета.Ru».
Индекс рассчитывался по количеству свадебных колец, купленных на тысячу жителей города. В столице этот показатель оказался равен 3.
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Большинство москвичей (более 66%) предпочло украшения из золота. Средняя цена обручальных колец в Москве составила 11 877 рублей. Таким образом, столица заняла третье место по среднему чеку среди регионов. Пик продаж пришелся на июнь.
Ранее сообщалось о том, что «сельские» свадьбы на фермах стали модными в Подмосковье. Количество таких церемоний выросло на 25%.
Свадьбы
Москва 2023
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