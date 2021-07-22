Москва стала российским лидером по применению офсетных контрактов. За последние четыре года их заключили почти на 13 миллиардов рублей. Это более 80% от общего объема офсетов, подписанных в стране за тот же период.

Статистику проанализировали в юридической компании You & Partners. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В 2017 году Москва стала первым регионом страны, который начал заключать офсетные контракты с бизнесом, а также совместно с Минэкономразвития принимать активное участие в разработке поправок в закон о контрактной системе, которые регламентируют данный механизм госзакупки Владимир Ефимов.

По его словам, уже сегодня в столице заключили пять офсетных контрактов, коснувшихся одних из самых важных сфер: фармацевтики, производства медицинских изделий и питания.

«Совокупный объем частных вложений в проекты составит 12,9 миллиарда рублей, а взамен мы закупим продукцию этих предприятий на 72,7 миллиарда рублей», — уточнил Ефимов.

Причины лидерства

По данным аналитиков You & Partners, на Москву приходится более 80% всех офсетов в стране. Столица лидирует благодаря проводимой властями работе по привлечению инвесторов к контрактам такого типа.

Компании могут получать существенные налоговые льготы. Например, если они решат разместить свое производство в особой экономической зоне «Технополис „Москва“».

Помимо прочего, правительство Москвы оказывает инвестору поддержку в течение всего срока действия соглашения. Это отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Заключая офсетный контракт с городом, инвестор получает платежеспособного покупателя в лице Москвы, долгосрочную гарантию сбыта производимой им продукции, а также последующее включение в региональный реестр единственных поставщиков Александр Прохоров.

Он сообщил, что в 2017-м столица заключила первый офсет с фармацевтической компанией «Биокад», а в этом году инвестор уже начал поставку лекарств городу.

«По подписанному соглашению в течение семи лет Москва будет закупать продукцию завода в общей сложности на 14 миллиардов рублей», — объяснил Прохоров.

Преимущества офсетов

Как отметили исследователи, офсетный контракт является привлекательным и многообещающим для любого региона. Он позволяет привлечь частные средства к созданию производств, направленных на импортозамещение.

Заключая офсетные контракты, город обеспечивает экономию при закупках товаров в социальной сфере, увеличение налогооблагаемой базы и создание новых рабочих мест.

При этом законодательные основы по офсетным контрактам постоянно совершенствуют. Недавно приняли поправки к федеральному закону № 44-ФЗ, которые позволят заключать офсеты на оказание услуг.

В числе наиболее перспективных сфер услуги связи. Например, создание инфраструктуры для городской интернет-сети 5G, оказание услуг по экзопротезированию, переработка и утилизация отходов.

Москва сможет заключать такие контракты с июля 2022 года. Партнер компании You & Partners Евгения Зусман сообщила, что офсетам важно уделять особое внимание.

Офсет нужно популяризировать и развивать. Снижать порог на вход для инвесторов, расширять правоприменительную практику. Но все это не будет работать без создания удобной инфраструктуры для взаимодействия инвестора с регионом. Поэтому на опыт правительства Москвы действительно стоит обратить внимание Евгения Зусман.

По мнению авторов исследования, практика заключения офсетных контрактов в будущем может быть значительно масштабирована, если минимальный порог инвестиций для вхождения в проект будет снижен. Сейчас такой порог составляет миллиард рублей.