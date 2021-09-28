Москва стала четвертой в рейтинге лучших городов мира

Москва получила четвертое место в рейтинге 100 лучших городов мира The World’s 100 Best Cities. Эта информация появилась на официальном сайте мэра и правительства столицы.

В тройке лидеров оказались Лондон, Париж и Нью-Йорк. Заммэра Наталья Сергунина рассказала, что рейтинг составлен на основе множества параметров. Эксперты со всего мира оценивают город не только по экономическим возможностям страны или по культурной среде, но и по тому, как сбалансированно он развивается. В частности, учитывалась удобство для жизни, бизнеса, работы, а также туристическая привлекательность.

«Мы вновь подтвердили свои лидерские позиции, опередив сильнейших соперников, в частности Токио, Дубай, Сингапур, Барселону и Лос-Анджелес», — заметила Сергунина.

При составлении списка также учитывались различных показатели в 24 областях. Вот некоторые из них: экономическое процветание, люди, место, досуг, продукт.

В категории «Продукт» Москва стала лидером благодаря авиасообщению, развитой инфраструктуре, и количеству достопримечательностей. Также российская столица стала второй в категории «Место», пятой в категории «Досуг». Кроме того, город вошел в топ-3 по уровню образования населения, а по количеству хештегов в Instagram попал в десятку.