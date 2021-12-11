«Москва слезам не верит» оказалась самым любимым советским фильмом у россиян

У большинства россиян (82%) есть любимый советский фильм. Лидерами стали киноленты «Москва слезам не верит» и «Девчата». К такому выводу пришли эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам нового опроса.

Среди самых любимых фильмов респонденты также отметили «В бой идут одни старики», «А зори здесь тихие...», «Операцию „Ы“ и другие приключения Шурика».

По данным авторов исследования, любимого советского фильма нет у 23% опрошенных молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет.

Также участков опроса спросили о любимой песне времен Советского Союза. Она есть у 61% россиян. По 4% респондентов назвали такой «Катюшу» и гимн Советского Союза, еще 3% отметили песню «День Победы».

У 55% россиян есть любимая советская книга. Чаще всего опрошенные называли книгу «Как закалялась сталь» Николая Островского. На втором месте оказался «Тихий Дон» Михаила Шолохова, на третьем — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.