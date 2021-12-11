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    11 декабря 2021, 16:14

    «Москва слезам не верит» оказалась самым любимым советским фильмом у россиян

    Опрос ВЦИОМ: россияне назвали «Москву слезам не верит» самым любимым советским фильмом

    Ольга Назаркина

    У большинства россиян (82%) есть любимый советский фильм. Лидерами стали киноленты «Москва слезам не верит» и «Девчата». К такому выводу пришли эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам нового опроса.

    «Москва слезам не верит» оказалась самым любимым советским фильмом у россиян

    Среди самых любимых фильмов респонденты также отметили «В бой идут одни старики», «А зори здесь тихие...», «Операцию „Ы“ и другие приключения Шурика».

    По данным авторов исследования, любимого советского фильма нет у 23% опрошенных молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет.

    Также участков опроса спросили о любимой песне времен Советского Союза. Она есть у 61% россиян. По 4% респондентов назвали такой «Катюшу» и гимн Советского Союза, еще 3% отметили песню «День Победы».

    У 55% россиян есть любимая советская книга. Чаще всего опрошенные называли книгу «Как закалялась сталь» Николая Островского. На втором месте оказался «Тихий Дон» Михаила Шолохова, на третьем — «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.