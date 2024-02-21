Общество 21 февраля 2024, 17:18 Москва разработала систему грантов для поддержки высокотехнологичного бизнеса Собянин: Москва разработала меры поддержки для высокотехнологичного бизнеса РИА «Новости»

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Москва разработала систему грантов для поддержки высокотехнологичного бизнеса. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Пр его словам, предприниматели смогут получить компенсацию за приобретение необходимого оборудования — до 50%, но не более 30 миллионов рублей в год. Пилотное тестирование проектов также может получить финансирование — до двух миллионов рублей.

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За патентование изобретений в Российской Федерации положена компенсация в размере 75 тысяч рублей. За патентование за рубежом компания получит до двух миллионов рублей поддержки.

Бизнес-ангелы смогут претендовать на возврат до 10 миллионов инвестиций — до 50% вложений.

Прием заявок на участие во всех пяти программах поддержки открыт. Подать заявку и ознакомиться с деталями можно на платформе Московского инновационного кластера — i.moscow.

Кроме того, развитие рынка венчурных инвестиций Москвы обсудят в кластере «Ломоносов» на конференции МИК «Венчурный ландшафт: вызовы и возможности».