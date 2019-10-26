Москва призвала США не подрывать суверенитет Сирии

«26 октября по американской инициативе состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова и государственного секретаря США Помпео. Обсуждалась обстановка в Сирии. С российской стороны акцентировалась необходимость воздерживаться от шагов, подрывающих суверенитет и территориальную целостность этой страны», — сказано в сообщении.

Помимо ситуации в Сирии, Лавров и Помпео обсудили некоторые вопросы, которые касаются непосредственно отношение между Россией и США.