Москва примет бизнес-платформу по аутсорсингу для легкой промышленности 16–17 ноября

Осенью в Москве проведут мероприятие для представителей модной индустрии. Русская ассоциация участников фешн-индустрии (РАФИ) при поддержке Минэкономразвития России и центров «Мой бизнес» организует бизнес-платформу по аутсорсингу для легкой промышленности BEETOGETHER.ru.

Мероприятие проводят при поддержке медиахолдинга PROfashion с 2016 года — за это время в нем поучаствовали 766 фабрик и поставщиков сырья, а также 2100 компаний-заказчиков. На бизнес-платформе регулярно появляются представители крупных компаний — они также посещают другие крупные города России, сообщили в министерстве.

В 2022 году организаторы ожидают производственные предприятия, которые будут готовы принять заказы на изготовление швейной и трикотажной продукции. Для участников и гостей мероприятия проведут консультации и дадут советы. На площадке соберутся представители российских фабрик, а также предприятий Европы, Юго-Восточной Азии и с постсоветского пространства.

Посетить мероприятие можно лишь по предварительной записи. Это можно сделать, заполнив форму на сайте BEE-TOGETHER.ru.

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