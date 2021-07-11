Москва преодолела пиковые значения заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил мэр города Сергей Собянин. Однако, по его словам, столица продолжает переживать очень сложные времена.

Собянин указал, что сейчас ситуация по уровню выявления новых случаев коронавируса стабилизировалась. Наблюдается даже небольшое снижение заболеваемости, отметил он в эфире телеканала «Россия 1».

Мэр добавил, что пандемия не повлияла на планы по развитию Москвы, По его словам, что в этом году никакие проекты «даже притормаживать не стали».

«Начиная от крупных городских строек, от строительства метрополитена, дорог, реновации, даже благоустройства. Понятно, что это, может быть, не в таком масштабе происходит, как в предыдущие годы, но все достаточно масштабно», — пояснил он.

Ранее Собянин предупредлил столичные организации, которые должны привить не менее 60% своих сотрудников о том, что если они будут увиливать от этого, город окажется под угрозой нового локдауна. Пока такого сценария власти пытаются избежать дорогой ценой, добавил градоначальник.

При этом горожане, по его словам, стали ответственнее относиться к вакцинации, и ежедневно в городе прививаются почти 100 тысяч человек.