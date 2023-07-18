Общество 18 июля 2023, 15:01 Москву накрыл сильный ливень Сильный ливень накрыл все районы Москвы Телеканал «360»

Читать 360tv в

Сегодня ливень накрыл все районы Москвы, а также подземку. Летние веранды столичных кафе и ресторанов уже закрыли. Видео с затоплениями улиц и станций метрополитена опубликовали в городских социальных сетях.

Жители Москвы сообщили, что подтопило станцию метро «Парк культуры». Также из-за ливня залило магазин на Гоголевском бульваре в центре столицы и тоннель на юге города рядом с 27-м километром МКАД.

Реклама

Кроме того, из-за непогоды пробки вечером могут достигнуть семи баллов, предупредили в Дептрансе Москвы.

На улицах дежурят бригады и спецтехника ГУП «Мосводосток». Специалисты напомнили жителям номера телефонов, по каким можно сообщить о временных скоплениях воды.