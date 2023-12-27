Общество 27 декабря 2023, 12:35 Москва помогла столичной молодежи создать более 130 стартапов Собянин: участники молодежных программ Москвы открыли свыше 130 стартапов Unsplash

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В 2023 году участники муниципальных программ поддержки молодежного технологического предпринимательства основали свыше 130 технологических стартапов, что в 2,7 раза превысило показатель прошлого года. Об этом в Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«В 2023 году программы развития молодежного технологического предпринимательства прошли свыше 17 тысяч человек», — уточнил он.

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Собянин также предложил начинающим инновационным предпринимателям принять участие в трех проектах:

— «Лидеры цифровой трансформации» — это конкурс, нацеленный на IT-профессионалов из России и зарубежья.

Некоторые участники присоединились сразу к нескольким проектам.

Минимальный возраст для получения награды «Новатор Москвы» снизили до 14 лет, благодаря чему среди претендентов оказался 16-летний участник «Академии инноваторов» Даниил Макатров, создатель системы YouChip для анализа игровых показателей хоккеистов.

Ранее подготовку новых кадров в IT-отрасли обсудили на столичной конференции «Импульс Т1». Этому сектору дополнительно требуется около миллиона новых специалистов.