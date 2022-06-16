Москва получила «закон о тишине»

«Закон о тишине» подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Документ дает полномочия полиции составлять протоколы о нарушении тишины на граждан. Его опубликовали на сайте столичного градоначальника.

«О внесении изменений в статью 16.5 Закона города Москвы от 21 ноября 2007 года No 45 „Кодекс города Москвы об административных правонарушениях“… должностные лица органов внутренних дел (полиции) — об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 3.13 настоящего кодекса, в случае если передача полномочий по составлению протоколов об указанных административных правонарушениях предусмотрена соглашением между федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, и Правительством Москвы», — сказано в документе.

Статья 1 этого закона начинает действовать с момента вступления в силу предусмотренного КоАП соглашения между федеральным органом исполнительной власти и правительством Москвы.

По словам председателя Московской городской думы Алексея Шапошникова, вопрос тишины крайне актуален для столичных жителей. По его словам, законопроект был инициирован депутатами из фракции «Единая Россия» и объединения «Моя Москва».

Ранее Собянин рассказал, как проходит капремонт в больницах города.