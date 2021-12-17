Москва получила премию fDi Strategy Awards за проекты в образовании

Аналитическое агентство fDi Intelligence отметило наградой инвестиционные проекты Москвы в сфере образования. Об этом написало «Утро.ру» со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы получил премию fDi Strategy Awards в категории «Образовательные технологии».

«Мы рады, что международные эксперты высоко оценили работу Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы по формированию благоприятных условий для привлечения средств в разработку образовательных продуктов и услуг», — подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

В частности, речь идет о создании выгодных условий для строительства образовательных объектов, удобные площадки для ведения инновационного бизнеса, а также проекты, направленные на повышение квалификации специалистов.