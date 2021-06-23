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    23 июня 2021, 12:13

    Москва почти на пике заболеваемости ковидом. Но рекордная вакцинация поможет вернуться к нормальной жизни

    Дамир Матюхин, Ольга Назаркина

    Москва сейчас почти на пике заболеваемости. Но при этом на вакцинацию за минувшие сутки записались рекордные 60 тысяч человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Это в 10 раз больше чем прежде.

    Москва почти на пике заболеваемости ковидом. Но рекордная вакцинация поможет вернуться к нормальной жизни

    По мнению Собянина, то, что москвичи стали проявлять активность в вопросе вакцинации, дает шанс на стабилизацию обстановки в, ближайшие месяцы, сообщило РИА «Новости».

    «Вчера записалось рекордное количество — около 60 тысяч человек, еще недавно мы „падали“ до уровня около шести тысяч. То есть практически в 10 раз разница в записях», — рассказал мэр во время осмотра новой поликлиники в районе Коптево.

    По данным Собянина, число вакцинированных москвичей уже превысило два миллиона человек.

    За минувшие сутки в России выявили 17 594 новых случая коронавируса в 85 регионах страны. Особенно напряженно ситуация остается в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В столице прирост составил 6534 случая, в Подмосковье — 2323, в Северной столице — 1092.

    Рост заболевания ковидом резко вырос в начале июня. После этого в регионах начали вводить новые ограничительные меры. Одной из них стала обязательная вакцинация сотрудников ряда сфер. После этого темп прививочной кампании вырос почти в два раза.