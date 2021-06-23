Москва почти на пике заболеваемости ковидом. Но рекордная вакцинация поможет вернуться к нормальной жизни

Москва сейчас почти на пике заболеваемости. Но при этом на вакцинацию за минувшие сутки записались рекордные 60 тысяч человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Это в 10 раз больше чем прежде.

По мнению Собянина, то, что москвичи стали проявлять активность в вопросе вакцинации, дает шанс на стабилизацию обстановки в, ближайшие месяцы, сообщило РИА «Новости».

«Вчера записалось рекордное количество — около 60 тысяч человек, еще недавно мы „падали“ до уровня около шести тысяч. То есть практически в 10 раз разница в записях», — рассказал мэр во время осмотра новой поликлиники в районе Коптево.

По данным Собянина, число вакцинированных москвичей уже превысило два миллиона человек.

За минувшие сутки в России выявили 17 594 новых случая коронавируса в 85 регионах страны. Особенно напряженно ситуация остается в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. В столице прирост составил 6534 случая, в Подмосковье — 2323, в Северной столице — 1092.

Рост заболевания ковидом резко вырос в начале июня. После этого в регионах начали вводить новые ограничительные меры. Одной из них стала обязательная вакцинация сотрудников ряда сфер. После этого темп прививочной кампании вырос почти в два раза.