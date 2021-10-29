Москва поборется за право принять «Экспо» в 2030 году

Москва стала одним из кандидатов на проведение всемирной выставки «Экспо» в 2030 году. Среди других претендентов Пусан, Рим, Одесса и Эр-Рияд.

Итоговый список кандидатов сформировало сегодня международное бюро выставок (BIE), сообщили в департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Вместе с закрытием приема заявок в России стартует кампания в поддержку столицы на «Экспо». В рамках одной из акций Останкинская башня окрасится в цвета российской заявки.

Поддержать Москву может любой пользователь в социальных сетях. Для этого нужно опубликовать фото с любимым видом города и поставить хештег #времяэкспо. Авторам лучших снимков вручат брендированные подарки от заявочного комитета «Москва Экспо — 2030».

Руководитель департамента Алексей Фурсин напомнил, что Москва ранее принимала и чемпионат мира по футболу, и Олимпийские игры.

«По сути, „Экспо“ — это единственное крупнейшее событие, которое никогда раньше не проходило в Москве. Опыт проведения всемирной выставки в других странах показывает, что „Экспо“ является драйвером дополнительного развития, привлекает новые инвестиции, создает рабочие места», — отметил он.

Фурсин выразил уверенность, что в случае положительного решения Москва проведет выставку на самом высоком уровне.

В случае победы Москвы выставка в столице будет проводиться с 27 апреля по 27 октября 2030 года вблизи аэропорта Внуково. Потом эта территория может использоваться для различных мероприятий.

На «Экспо» демонстрируются последние разработки в области технологий и науки, культурные достижения и новые архитектурные шедевры. Эта выставка стала уникальной платформой для публичной дипломатии и национального брендинга.

Россия участвует во всемирной универсальной выставке начиная с 1851 года, тогда первое шоу проходило в Лондоне. Отечественные павильоны не раз становились лучшими на выставке, а изобретения получали награды. При этом Россия ни разу не принимала выставку у себя.