Москва побила 133-летний температурный рекорд

В столице побит температурный рекорд 133-летней давности, сообщила метеостанция на ВДНХ. Зафиксировано +5,4 градуса по Цельсию.

18 декабря 1886 года в Москве было 5,3 градуса тепла. В 2019-м рекорд был обновлен.

Непрерывные наблюдения за погодой в городе ведутся с 1879 года. Также сегодня в полдень метеорологи зафиксировали температуру +2,8 градуса, что является новым рекордом с 1956 года.

Аномальная погода сохранится в Москве и в четверг. 19 декабря 1982 года температурный рекорд составлял +5,3 градуса.

Ранее метеорологи посоветовали ждущим снега москвичам надеяться на чудо. Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что москвичам не стоит ждать обильных снегопадов как минимум до 23 декабря.