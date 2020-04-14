Москва передаст опыт борьбы с коронавирусом регионам

Регионам будут рассказывать, как предотвратить эпидемию коронавируса. Тематические вебинары проводит московское правительство. В них участвуют практикующие столичные специалисты.

Занятия в онлайн-формате устраивают информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом и столичные чиновники, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб Москвы. На них приглашают представителей исполнительной власти на местах и обсуждают актуальные темы подготовки региональной системы здравоохранения к эпидемии.

«Успешным опытом с представителями регионов делятся практикующие специалисты, организующие соответствующие направления в Москве», — подчеркнули в штабе.

В начале апреля состоялся вебинар, на котором свои доклады представили главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко и его коллега из больницы № 52 Марьяна Лысенко. Они рассказали, как подготовить стационар к приему коронавирусных больных.

Регионам также пояснили, как организовать и подготовить отделения лучевой диагностики. Врачам объяснили действия медперсонала при исследованиях такого рода при диагностике коронавируса.

На вебинарах говорят и об опыте и достижениях Москвы, в том числе о том, как в столице собирают данные о первом круге контактов заразившихся и какие есть правила опроса пациентов с COVID-19. Специалисты описывают меры по обеспечению карантина и контроля состояния лиц из первого круга контактов.

Опыт Москвы в борьбе с распространением вируса считают успешным и эффективным, и регионы охотно принимают участие в вебинарах.

Всего в России, по последним данным, заразились 21 102 человека. Смертельных случаев в стране 170. Только за сутки умерли 22 россиянина.