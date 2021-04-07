Москва передала жителям почти 2,5 тысячи подвалов, чердаков и лестничных площадок в многоквартирных домах за шесть лет. Они смогут оформить помещения в общую долевую собственность. На таких площадях удастся обустроить, рабочие места консьержей или, например, хранилища велосипедов и колясок.

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Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. По его словам, возможность оформлять имущество многоквартирных домов в долевую собственность жители получили в 2014 году.

Чтобы это сделать, потребуется обратиться в Росреестр. Ефимов отметил, что, оформив права общей долевой собственности на такие помещения, жители смогут самостоятельно определиться с тем, как их использовать.

Больше всего нежилых площадей передали жителям многоквартирных домов в Центральном округе и на востоке столицы: 471 и 464 помещения соответственно Владимир Ефимов.

В конце марта 2021 года список нежилых помещений, отданных жителям, пополнился еще 150 объектами. Об этом сообщил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Из 150 помещений, которые город передал жителям, больше всего расположено на востоке и севере столицы — 41 и 35 объектов соответственно», — уточнил он.

По словам Гамана, среди них есть как небольшие площадки, так и довольно крупные. Например, в доме на Старомарьинском шоссе жителям передали 2,5 тысячи квадратных метров недвижимости, а в доме на Варшавском шосс — 811 квадратных метров.

Сведения о всех подобных объектах в многоквартирных домах находятся в открытом доступе. Их регулярно публикуют на портале mos.ru и на правовых сайтах, которые размещают нормативные акты с учетом последних изменений.