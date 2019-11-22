Москва передала Варшаве материалы против Мазура

Участника войны в Донбассе задержали в Польше по российскому запросу Подробнее

По мнению Мазура, показания против него надуманны и их могли дать украинец Станислав Клых и бывший зампред партии УНА-УНСО* Николай Карпюк. Весной 2016 года Верховный суд Чечни приговорил их к 20 и 22,5 года колонии соответственно. Посол Украины в Польше планирует сегодня встретиться с прокурором, чтобы ознакомиться с полученной документацией.

*УНА-УНСО — экстремистская организация, запрещенная на территории РФ.